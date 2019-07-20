Deniz Türüç’te kader günü
EZELİ rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren Deniz Türüç’te dananın kuyruğu bugün kopacak.
- Star Spor
Geçtiğimiz günlerde her iki kulüpten de cazip teklifer aldıklarını açıklayan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, son kararı birkaç gün içinde Deniz’in vereceğini söylemişti. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun bugün menajeriyle fikir alışverişinde bulunup hangi kulübe transfer olacağına karar vermesi bekleniyor. Deniz, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Cim-Bom’a daha sıcak baksa da Kanarya’da daha rahat forma şansı bulacağına inanıyor. Bu nedenle kafasının bir hayli karışık olduğu öğrenilen başarılı oyuncunun hangi kulübü tercih edeceği merak konusu.
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