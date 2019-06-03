Deniz Türüç'ün Galatasaray'dan istediği maaş dudak uçuklattı

Deniz Türüç & Galatasaray flörtünde yeni gelişmeler yaşandı.

Kayserispor'la 1 yıl kalan sözleşmesini uzatmama kararı alan Deniz, kendisini isteyen sarı-kırmızılı kulüple masaya oturdu ancak talep ettiği para ile dudak uçuklattı.

Birçok takımın transfer listesinde bulunan 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Galatasaray'dan senelik 2 milyon Euro istedi. Sözleşmesinde '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Deniz Türüç için Kayserispor'un son fiyat olarak 4 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

A MİLLİ TAKIM'A İLK KEZ FATİH TERİM ÇAĞIRMIŞTI

Galatasaray cephesi yüksek bonservisi ve yıllık ücreti nedeniyle Deniz transferinde bekleme kararı aldı. Emre Akbaba'ya alternatif olarak görülen yıldız futbolcuyu A Milli Takım'a Fatih Terim kazandırmıştı.

Kanat ve 10 numara olarak oynayabilen Deniz Türüç'ün fiyatının düşmesini bekleyecek sarı-kırmızılı kulüp, geçen yaz Emre Akbaba'da olduğu gibi transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala son hamlesini yapacak.

(Sabah)