Deniz Türüç'ün Galatasaray'dan istediği maaş dudak uçuklattı
Deniz Türüç’ün Galatasaray’dan yıllık 2 milyon Euro ücret istemesi Sarı-Kırmızılıları kızdırdı.
Deniz Türüç & Galatasaray flörtünde yeni gelişmeler yaşandı.
Kayserispor'la 1 yıl kalan sözleşmesini uzatmama kararı alan Deniz, kendisini isteyen sarı-kırmızılı kulüple masaya oturdu ancak talep ettiği para ile dudak uçuklattı.
Birçok takımın transfer listesinde bulunan 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Galatasaray'dan senelik 2 milyon Euro istedi. Sözleşmesinde '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Deniz Türüç için Kayserispor'un son fiyat olarak 4 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.
A MİLLİ TAKIM'A İLK KEZ FATİH TERİM ÇAĞIRMIŞTI
Galatasaray cephesi yüksek bonservisi ve yıllık ücreti nedeniyle Deniz transferinde bekleme kararı aldı. Emre Akbaba'ya alternatif olarak görülen yıldız futbolcuyu A Milli Takım'a Fatih Terim kazandırmıştı.
Kanat ve 10 numara olarak oynayabilen Deniz Türüç'ün fiyatının düşmesini bekleyecek sarı-kırmızılı kulüp, geçen yaz Emre Akbaba'da olduğu gibi transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala son hamlesini yapacak.
(Sabah)
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