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Spor

Denizli'de golsüz maç

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

AA22 Ağustos 2022 Pazartesi 23:14 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Altaş Denizlispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Kemal Elmas

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Mayi, Okan Derici (Dk. 67 Asım Hamzaçebi), Bekir Turaç Böke (Dk. 87 Oğuzhan Sarı), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 88 Muhammet Özkal), Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 88 Berkant Gündem)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Gökhan Gönül (Dk. 82 Kerem Kalafat), Grahovac (Dk. 82 Koray Altınay), Den Hurk, Sefa Yılmaz (Dk. 65 Emircan Altıntaş), Benhur Keser, Bahadır Öztürk, Miya (Dk. 58 Alper Potuk), Emirhan Topçu, Ercan Coşkun, Papa (Dk. 82 Mithat Pala)

SARI KARTLAR: Dk. 34 Sefa Yılmaz, Dk. Miya 54, Dk. 77 Alper Potuk, Dk. 88 Kerem Kalafat, Dk. 90+2 Emirhan Topçu, Dk. 90+9 Emircan Altıntaş (Çaykur Rizespor), Dk. 71 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)

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