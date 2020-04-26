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Spor

Denizlispor 1 ayda hazır olacak

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun yaklaşık 1 aylık süre zarfında futbolcularının hazır duruma geleceğini söyledi.

DHA26 Nisan 2020 Pazar 15:57 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 15:57
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Koronavirüs salgını yüzünden takımdaki herkesin haftalardır evlerinden çıkmadığını dile getiren Uygun, "Çalışmalarımıza, sosyal mesafeyi koruyarak, oyuncularımızı 4'erli gruplara ayırıp yarın başlayacağız. Evden antrenman sistemi form kaybına neden oldu. Şu an liglerin başlama tarihi 12-14 Haziran olarak ön görüldü. Bu süreçte takımı toparlayacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son haftalarda grafiğimiz çok iyiydi. Maalesef bu salgın sorunuyla karşılaştık. Ancak camiamız bize güvensin, ligi en iyi yerde bitireceğiz ve yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

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