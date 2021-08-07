İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2021 Cumartesi / 28 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6158
  • EURO
    10,17
  • ALTIN
    488.528
  • BIST100
    1434.76
Spor

Denizlispor 15 milyon TL ödeyecek

Denizlispor'un yeni başkanı Başkan Mehmet Uz, ilk hedeflerinin 15 milyon TL ödeme yaparak transfer yasağını kaldırmak olduğunu söyledi.

DHA7 Ağustos 2021 Cumartesi 10:58 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 10:58
ABONE OL

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, en kısa sürede transfer yasağını kaldırarak kadroyu güçlendireceklerini söyledi. Denizlispor Başkanı Uz, göreve gelir gelmez yönetim olarak çalışmalara başladıklarını belirtti. İlk olarak transfer tahtasını açmak istediklerini dile getiren Uz, kulübün transfer yasağını kaldırmak için yaklaşık 15 milyon lira ödeme yapacaklarını kaydetti.

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra takıma takviyelere başlayacaklarını dile getiren Başkan Mehmet Uz, "Teknik direktör için de girişimlerimiz sürüyor. Görüştüğümüz bazı isimler var. Amacımız takıma direkt katkı sağlayabilecek isimleri kadroya dahil etmek" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.