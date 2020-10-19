Denizlispor 3 puanla tanıştı

19 Ekim 2020 Pazartesi 22:18 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 22:18

Denizlispor'a galibiyeti getiren goller, 22. dakikada yeni transfer Subotic ile 45+1. dakikada Rodallega'dan geldi. Gençlerbirliği'nde Candeias, 90. dakikada attığı golle skoru belirledi.

Gençlerbirliği'nde Bogdan Stancu, 64. dakikada kazanılan penaltıda panenka vuruşu yaptı ve top üst direkten döndü. Kendi topunu tamamlayan ve ağlara gönderen Stancu'nun vuruşu, direkten dönen topa penaltıyı kullanan oyuncunun vurmasının nizami olmamasından dolayı gol değeri kazanmadı.

Bu sonucun ardından Denizlispor, sezonun ilk galibiyetini aldı ve puanını 5 yaptı. 2 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği ise 2. yenilgisini yaşayarak 4 puanda kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor, evinde Beşiktaş ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak.