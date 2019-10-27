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Denizlispor 6 maç aradan sonra kazandı

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Yukatel Denizlispor, Olcay Şahan ve Murawski'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılarak 6 maç sonra yeniden 3 puanla tanıştı.

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Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti.
 
Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Yukatel Denizlispor, Olcay Şahan ve Murawski'nin 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle 2-0 kazandı.
 
GOL: Soldan ceza sahasına giren Bergdich, topu içeriye çevirdi. Olcay Şahan'ın vuruşunda top Gençlerbirliği ağlarıyla buluştu: 0-1
 
PENALTI: Sacko sağ kanattan ceza sahasına girdi ve Toure'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. 
 
GOL: 90+.7. dakikada topun başına geçen Radoslaw Murawski penaltı atışında topu ağlara gönder: 0-2
 
Bu sonuçla 6 maç aradan sonra kazanan Yukatel Denizlispor puanını 11'e çıkarırken 1 galibiyeti bulanan Gençlerbirliği ise 6 puanda kaldı.

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