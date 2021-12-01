Denizlispor, Ağrı 1970 Spor'u kupa dışına itti

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda TFF 1. Lig temsilcisi Altaş Denizlispor, TFF 3. Lig ekiplerinden Ağrı 1970 Spor'u konuk etti. Ev sahibi takım karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Denizlispor'a kupada turu getiren golleri 55. dakikada Bekir Turaç Böke, 58. dakikada Asım Hamzaçebi ve 83. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.
Ağrı 1970 Spor'da 60. dakikada Can Morgül kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Tarık Güldal, Ferhat Çalar, Nezihi Aytar
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Asım Hamzaçebi, Onazi (Dk. 80 Muhammed Gönülaçar), Mustafa Çeçenoğlu, Okan Derici (Dk. 84 Burak Gümüştaş), Bekir Turaç Böke (Dk. 76 Alaattin Öner), Erdal Akdari, Bünyamin Balat (Dk. 80 Leo Schwechlen), Emre Sağlık, Brahim Darri (Dk. 76 Ömer Hasan Şişmanoğlu), Muhammet Özkal
Ağrı 1970 Spor: Sefa Mücahid Çirişoğlu, Mazlum Kural (Dk. 64 Mehmet Berke Yanmaz), Burçak Özkanca, Can Morgül, Önder Selimoğlu (Dk. 65 Serhat Tarhan), Taner Çekiç (Dk. 74 Kaan Yılmaz) , Ali Özdemir (Dk. 46 Mert Yıldırım), Seyit Gazanfer, Mücahit Karagöz, Oğuzhan Malcı (Dk. 81 Bünyamin Başar), Furkan Demir
Goller: Dk. 55 Bekir Turaç Böke, Dk. 58 Asım Hamzaçebi, Dk. 83 Ömer Hasan Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)
Kırmızı Kart: Dk. 60 Can Morgül (Ağrı 1970 Spor)