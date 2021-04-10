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Spor

Denizlispor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in 34. haftasında 12 Nisan Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına devam etti.

AA10 Nisan 2021 Cumartesi 14:10 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 14:10
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu ve yardımcı antrenörler yönetiminde antrenman yaptı.

Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması ile devam eden idmanda yeşil-siyahlı oyuncular, taktik çalışmalar ile günü tamamladı.

Tedavisi sona eren Özgür Çek takımla birlikte çalışmalarına başlarken, sakatlığı devam eden Recep Niyaz, Hüseyin Altıntaş ve Ayman Ben Muhammed takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Hugo Rodallega, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Yeşil-siyahlılar, yarın sabah saatlerinde Alanya'ya giderek son antrenmanını gerçekleştirecek.

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