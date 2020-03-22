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Spor

Denizlispor 26 Mart'ta antrenmanlara başlayacak

Süper Lig takımlarından Denizlispor, 26 Mart'ta antrenmanlara başlayacağını açıkladı.

22 Mart 2020 Pazar 19:30 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 19:30
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un, 26 Mart Perşembe günü antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan karar doğrultusunda takıma verilen iznin perşembe günü sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız 26 Mart Perşembe günü saat 16.00'da toplanarak çalışmalara başlayacaktır." ifadesi yer aldı.

Çalışmaların taraftar ve basına kapalı gerçekleştirileceği öğrenildi.

HUGO RODALLEGA TÜRK BAYRAKLI TİŞÖRTLE ÇALIŞTI

Takımın golcü oyuncusu Hugo Rodallega, lige verilen arada evinin bahçesinde çocuklarıyla çalışmaya devam ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncunun Türk bayraklı tişört giydiği paylaşım, takipçilerinden beğeni aldı. 

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