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Spor

Denizlispor, Beşiktaş'a karşı galibiyeti unuttu

Süper Lig'de koronavirüs salgınının ardından tam 99 gün sonra Beşiktaş maçıyla iç sahada Atatürk Stadı'nın çimlerine çıkacak Yukatel Denizlispor, siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini 16 yıl önce elde etti.

DHA18 Haziran 2020 Perşembe 16:10 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 16:10
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Beşiktaş'ı 2004-2005 sezonunda evinde 3-1 yenen yeşil-siyahlılar ardından oynadığı 12 lig maçının 11'ini kaybedip sadece 1 kez beraberlik alabildi. Beşiktaş'la 2005-2006'da 1-1 berabere kalan Denizlispor, diğer maçlarda puan yüzü göremedi. Rakibinin bileğini yıllar sonra bükmek isteyen Denizlispor, bu sezon iç sahada ise beklenen performansı gösteremedi. Evinde oynadığı 13 müsabakanın yalnızca 4'ünü kazanabilen Ege temsilcisi 2 kez eşitliği bozamazken, 7 karşılaşmadan yenik ayrıldı.

Taraftarı önünde Galatasaray, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'ni yenen Denizlispor, Medipol Başakşehir ve Göztepe ile berabere kaldı. Denizlispor sahasında İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Fraport Tav Antalyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'a mağlup olmaktan kurtulamadı. 

Hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren Ege temsilcisinde Sivasspor maçında adalesi yırtılan Onazi forma giyemeyecek. Topuğundan sakatlanan Recep Niyaz ile bağırsak operasyonu geçiren Sackey'in de durumları belirsiz. Sivasspor deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek Zeki Yavru da mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

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