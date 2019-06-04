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Denizlispor deneyimli sağ bek Marcelo Goiano'yu istiyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni temsilcisi Denizlispor sürpriz bir hamle gerçekleştirdi.

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Sağ bek pozisyonu için Kayserisporlu Tiago Lopes'le prensipte anlaşma sağladığı iddia edilen yeşil-siyahlılar alternatif olarak rotayı Portekiz'e çevirdi. Denizlispor, Braga ile yol ayrımına gelen Marcelo Goiano'yu radarına aldı. Defansın solu dahil her mevkisinde oynayabilen Brezilyalı için nabız yoklayan Denizlispor'un Lopes'den vazgeçip Goiano'ya yönelebileceği iddia edildi. 

Son 5 sezondur Braga formasını giyen 31 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ligde 29, kupada 7 ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 maçta forma giydi. Goiano, futbol yaşamına ülkesinin ekibi Anapolis'te başlayıp Portekiz'de Feirense'ye transfer oldu. Academica'da top koşturan deneyimli sağ bek, 2014-2015'te Braga'ya geldi. Ege ekibinde, bayramın ardından hem iç transfer hem de dış transferde üst üste imzaların atılması bekleniyor.

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