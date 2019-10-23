Denizlispor eski başkanı Süleyman Urkay, kulübün tesislerini silahla bastı!
Denizlispor'un eski başkanı Süleyman Urkay ve kardeşi bu sabah saatlerinde Denizlispor tesislerini silaha bastı.
Denizlispor'un eski başkanı Süleyman Urkay ve kardeşi bu sabah saatlerinde Denizlispor tesislerini silaha bastı.
Denizlispor Başkanı Ali Çetin konuya ilişkin olarak, "Eski başkan ve kardeşi belinde silahla, tesislerini bastı. Daha sonra biz polisi aradık ve emniyet güçleri buraya geldi. Biz daha önceki mali tablodan bahsettik, demek ki doğru noktaya parmak basmışız" ifadelerini kullandı.
Denizlispor'un eski başkanı Süleyman Urkay kulüp tesislerini silahla bastı! O görüntüler kameralara bu şekilde yansıdı pic.twitter.com/st4OebOYWP— Star Spor (@Star_Spor) October 23, 2019
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