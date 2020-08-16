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Spor

Denizlispor, Estupinan'ı Yeni Malatyaspor'a kaptırıyor

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da geçen sezon başında Portekiz ekibi Vitoria Guimares'ten kiralanıp attığı 7 golle takımın yıldızı olan Oscar Estupinan, Yeni Malatyaspor'un radarında.

DHA16 Ağustos 2020 Pazar 14:02 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 14:02
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Yeni Malatyaspor'un Denizli'ye yedek golcü olarak gelip performansıyla hemşehrisi Rodallega'yı bile sollayan 23 yaşındaki Kolombiyalı'nın bonservisini almak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Denizlispor da Estupinan'ın bonservisini almanın yollarını arıyor. Yeşil siyahlılar, Estupinan'la birlikte yine Vitoria Guimares'ten stoper Pedro Henrique'yi de radarına aldı. Denizlispor'la kiralık sözleşmesi biten Beşiktaşlı Sedat Şahintürk ise Adana Demirspor'un yolunu tuttu. Teknik direktör Robert Prosinecki'nin işbaşı yaptığı Denizli, transferde yeni haftada gaza basmayı planlıyor.

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