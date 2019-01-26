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Denizlispor evinde Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi

Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor, sahasında Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti.

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Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor, sahasında Adana Demirspor'u Mehmet Akyüz (2), Recep Niyaz (2) ve Ziya Alkurt'un golleriyle 5-1 yenerek liderliğe yükseldi.

8. haftada liderin 11 puan gerisinde ve 7. sırada bulunan Denizlispor, Yücel İldiz'in göreve gelmesinin ardından oynadığı 11 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. (9G, 2B)

Atılan gol: 25

Yenilen gol: 9

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