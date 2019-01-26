Denizlispor evinde Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi
Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor, sahasında Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor, sahasında Adana Demirspor'u Mehmet Akyüz (2), Recep Niyaz (2) ve Ziya Alkurt'un golleriyle 5-1 yenerek liderliğe yükseldi.
8. haftada liderin 11 puan gerisinde ve 7. sırada bulunan Denizlispor, Yücel İldiz'in göreve gelmesinin ardından oynadığı 11 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. (9G, 2B)
Atılan gol: 25
Yenilen gol: 9
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.