Denizlispor Fatih Tekke ile toparlandı

DHA 2 Aralık 2021 Perşembe 12:46 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 12:46

Spor Toto 1'inci Lig'de teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 2 maçta 4 puan toplayan, kupada da yoluna devam eden yeşil-siyahlılar moral bulurken, gözler Bursaspor maçına çevrildi.

Her iki kulvarda da başarıyı hedeflediklerini belirten Fatih Tekke, "Kupa kulüpler için prestij. Rakibimizi saf dışı bıraktık ve yolumuza devam ediyoruz. Pazar günü Bursaspor'la çok kritik bir lig karşılaşmasına çıkacağız. İyi yoldayız ve daha yukarılara çıkacağız. Bursaspor da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Zorlu bir maç bizi bekliyor" dedi.