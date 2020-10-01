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Spor

Denizlispor galibiyete hasret kaldı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

DHA01 Ekim 2020 Perşembe 14:14 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 14:14
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Süper Lig'de pazar günü evinde İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor, geçen sezondan bu yana oynadığı son 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Bu sezonun ilk 3 haftasında da sadece 1 beraberlik alabilen yeşil-siyahlılar taraftarını üzmeye devam etti. Geçen sezon son 8 karşılaşmada yalnızca Trabzonspor'u sahasında 2-1 yenebilen Denizlispor; Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarını kaybedip, Çaykur Rizespor'la berabere kaldı.

Bu sezona ise 5-1'lik Göztepe yenilgisiyle başlayan Denizlispor, Trabzonspor'la eşitliği bozamadı, son maçında Fraport TAV Antalyaspor'a tek golle kaybetti. Şu ana kadar topladığı 1 puanla haftayı 20'nci sırada kapatan Denizlispor, gol yollarında da etkisiz kaldı. Teknik direktör Robert Prosinecki'nin öğrencileri, bu sezon oynadığı maçlarda yalnızca 1 gol atabildi. Denizlispor'un forvet oyuncuları Hugo Rodallega ve Muris Mesanovic süre aldıkları dakikalarda fileleri havalandıramadı. Prosinecki, Konyaspor maçını kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi.

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