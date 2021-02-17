Denizlispor için final gibi maç!

DHA 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:27 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:27

Sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak olan 18 puandaki Denizlispor, 20 puanlı rakibini yendiği takdirde yarışa tutunacak. Mağlubiyet durumunda ise her geçen hafta kaybolmaya başlayan umutlar daha da azalacak. Yeşil-siyahlı ekip bu mücadeleyle Gençlerbirliği ile tarihindeki 65'inci karşılaşmaya çıkacak.

Şimdiye kadar oynanan karşılaşmalarda 25 kez kazanan taraf Denizlispor olurken, Gençlerbirliği 23 maçta sahadan 3 puanla ayrıldı. 16 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmişti.

ZORLU FİKSTÜR

Başkent temsilcisini evinde yenerek nefes almak isteyen Ege ekibini bu mücadeleden sonra 5 maçlık zorlu bir fikstür bekliyor. Denizlispor, Gençlerbirliği maçının ardından sırasıyla Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak.