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Spor

Denizlispor karardan memnun

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da Kulüp Başkanı Ali Çetin, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen maçların haziran ayında devam etmesi yönünde alınan kararla ilgili olarak, 'Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda sorun olmayacağına göre ligler oynanabilir' dedi.

IHA07 Mayıs 2020 Perşembe 15:19 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 15:19
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Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Süper Lig maçlarının 12 Haziran’dan itibaren oynanabilir kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Çetin, alınan karar öncesinde takımın her an lig başlayacakmış gibi hazırlandığını vurgulayarak, antrenmanların bu doğrultuda devam edeceğini söyledi.

Çetin, "Takımımız hazır, antrenmanlara başladık. Federasyon liglerin başlama kararını böyle uygun gördü. Alınan karara göre demek ki bir sıkıntı yok. Bilim Kurulu’nun görüşüne, sorun olmayacağına göre oynanabilir diye düşünüyoruz. Futbol taraftarla güzeldir ama önce sağlık tabi ki. Böyle bir karar alındıysa Bilim Kurulu’nun kararına göre alınmıştır. Bakanlık ve federasyon ne karar verirse ona göre hareket etmemiz lazım" diye konuştu.

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