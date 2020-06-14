Denizlispor maçı öncesi Sivasspor'da 3 eksik

AA 14 Haziran 2020 Pazar 16:33 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 16:33

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.



Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.



Ligde 49 puanla 4. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Denizlispor'un 31 puanı var.

SİVASSPOR'DA 2 OYUNCU SAKAT, 1 OYUNCU CEZALI



Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2'si sakat, 1'i kırmızı kart cezalısı 3 oyuncudan bu maçta yararlanamayacak.

Sakatlıkları nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve hücum oyuncusu Fernando bu maçta forma giyemeyecek; Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

Sağ bek Marcelo Goiano da kırmızı kart cezası nedeniyle Denizlispor maçında sahadaki yerini alamayacak.

Sivas ekibinde 3 oyuncu ise Denizlispor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Aaron Appindangoye, Mamadou Samassa ve Emre Kılınç bu hafta forma giyip sarı kart görmesi halinde ligin 28. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.