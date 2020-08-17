Denizlispor, Marvin Bakalorz'a imzayı attırdı

17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:31 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:47

Transfer çalışmalarına devam eden Denizlispor, son olarak Hannover 96'da forma giyen Alman orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil siyahlı kulubün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Yeni transferimiz Marvin Bakalorz, Başkan Yardımcımız Levent Çaputcu ve Asbaşkanımız Mustafa Kemal Şahan'ın da hazır bulunduğu imza töreni ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı."

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkan yardımcısı Levent Çaputçu, futbolcunun takıma Almanya'dan geldiğini söyledi.

Marvin Bakalorz'un başarılı bir futbolcu olduğuna değinen Çaputçu,"Amacımız Denizlispor'u güçlendirmek. İyi transferler yaparak Denizlispor'u iyi yerlere getirmek. Bunun içinde yeni oluşumlar var. Dolayısıyla herkes için hayırlı ve uğurlu olur. İyi hazırlanarak güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Umarım hedeflerimize ulaşırız." dedi.

“BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Denizlispor’un renklerine bağladığı Marvin Bakalorz, “Uzun zamandır zaten Türkiye’de oynamayı zaten düşünüyordum. Zaten Türk mahallesinde büyüdüm. Çok Türk arkadaşım var. Öncellikle hocayla ve sportif direktörle çok iyi görüşmelerimiz oldu. İki gündür buradayım. İnsanlar çok sıcakkanlı, daha önce arkadaş ortamında gördüğüm gibi. İnsanlar çok misafirperver. Burada olduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.