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Spor

Denizlispor, Mikkel Diskerud'u kadrosuna kattı

Denizlispor, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikkel 'Mix' Diskerud ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

DHA20 Ocak 2021 Çarşamba 17:58 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 17:58
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi. İlk olarak Iraklı orta saha Ahmed Yasin'i resmen kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılar, Mikkel Diskerud'u da kadrosuna kattı. Son olarak İsveç'in Helsinborg takımında forma giyen 30 yaşındaki Norveç asıllı ABD'li orta saha oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine Stabaek Fotball’da başlayan deneyimli oyuncu, Gent, Rosenborg, Göteborg, Manchester City U23, Ulsan Hyundai gibi takımlarda forma giydi.

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