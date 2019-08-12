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Denizlispor, Modou Barrow'u kiraladı

Yukatel Denizispor, Reading forması giyen Modou Barrow'u 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

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Yukatel Denizlispor, İngiltere Championship ekiplerinden Reading'de forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Modou Secka Barrow'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“İngiltere Reading FC ile Kulübümüz arasında yapılan anlaşmaya göre Modou Barrow 1 yıl süre ile kiralanmıştır.”

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