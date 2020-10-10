İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2020 Cumartesi / 22 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8572
  • EURO
    9,2978
  • ALTIN
    487.659
  • BIST100
    1165.7
Spor

Denizlispor, Pantilimon'dan memnun

Yeşil-siyahlı ekiple 3 maça çıkıp kalesinde 1 gol gören Denizlispor'un yeni kalecisi Costel Pantilimon, performansıyla göz doldurdu.

DHA10 Ekim 2020 Cumartesi 11:56 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 11:56
ABONE OL

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 puan toplayabilen düşme hattındaki Yukatel Denizlispor'un yeni transferlerinden Rumen kaleci Costel Pantilimon, performansıyla beğeni topladı. Yeşil-siyahlı ekiple 3 maça çıkıp kalesinde 1 gol gören deneyimli file bekçisi teknik ekibin ve camianın güvenini kazandı. İngiltere'nin Nottingham Forest takımından gelen 33 yaşındaki eldiven golsüz sona eren Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor ile 1-0 kaybedilen Fraport Tav Antalyaspor maçlarında 90'ar dakika oynadı. Özellikle Konyaspor maçında yaptığı kritik kurtarışlarla takımı ipten alan Pantilimon kalitesini gösterdi.

Öte yandan Ege ekibine geçen hafta sonu oynanan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası flaş röportaja belirlenen 5 kişilik oyuncu listesinden sadece 2 futbolcunun katılması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 150 bin lira para cezası verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.