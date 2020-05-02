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Spor

Denizlispor sosyal mesafeli antrenmanlara devam ediyor

IHA02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:57 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:57
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Denizlispor, sokağa çıkma kısıtlamasında özel izin alarak asgari katalım ile sosyal mesafe kurallarına uygun gruplar halinde antrenman yaptı. Mide ameliyatı olan ve 2 ay sahalardan uzak kalacağı bilinen Isaac Sackey fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Denizlispor, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaında çalışmalarını sürdürdü. Yeşil-siyahlı futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gruplar halinde antrenman yaptı.

Mide ameliyatı geçiren ve 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Isaac Sackey de fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalarını devam ettirdi.

Denizlispor, yarın gerçekleştireceği antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

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