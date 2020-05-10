Denizlispor takım halinde çalışmalara başlıyor

DHA 10 Mayıs 2020 Pazar 15:21 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 15:21

Önlemlerinin titizlikle uygulandığı ve her antrenman öncesi ateş ölçümü yapıldığı yeşil-siyahlı ekipte, yakın temastan uzak kalınmaya özen gösterilecek. Denizlispor'da ülkesine gidip dönmeyen Madou Barrow ve sakatlığı süren Isaac Sackey haricinde eksik futbolcu bulunmadığı belirtildi.

Teknik direktör Bülent Uygun, fizik kondisyona dayalı bir antrenman programı uyguladıklarını belirterek, "Yaklaşık 40 gün boyunca takımımız antrenman yapamamıştı. Liglerin başlama tarihine kadar hazırladığımız antrenman programı dahilinde çalışacağız. Takım olarak güç depoluyoruz. Bu süreçte iyi çalışıp takımımızın fizik gücünü yükselteceğiz" dedi.