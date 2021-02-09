Denizlispor taktik çalıştı

AA 09 Şubat 2021 Salı 22:33 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 22:33

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de maça başlayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından idmanı taktiksel hazırlıklarla tamamladı.

Tedavileri devam eden Hadi Sacko, Özgür Çek ve Veton Tusha, fizyoterapistler eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etti.

Yeşil-siyahlılar, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.