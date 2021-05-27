Denizlispor, TFF'den cevap bekliyor

DHA 27 Mayıs 2021 Perşembe 11:27 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 11:27

Bu sezon 21 takımlı Süper Lig'i 28 puanla son sırada tamamlayan Denizlispor, TFF'ye ligden düşmenin kaldırılması için başvuruda bulundu. Koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenilmesi, yayın gelirlerinin azalması ve seyirci desteğinin olmamasından yakınan yeşil-siyahlı ekip, küme düşen diğer takımlar Gençlerbirliği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da TFF'ye başvuru yapmasının ardından umutlandı. Süper Lig'in gelecek sezon 24 takımla oynanmasını isteyen Denizlispor'da gözler TFF'nin bu konuda vereceği nihai karara çevrildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde gelecek sezonda Süper Lig'in 20 takımla oynanacağını, bu sayıyı 2 yıl içinde 18'e düşürmeyi planladıklarını açıklamıştı.