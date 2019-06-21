Denizlispor, Tolgahan Acar ile 1 yıllık kontrat imzaladı
Denizlispor, Sivasspor'dan ayrılan tecrübeli kaleci Tolgahan Acar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Kulübümüz, son olarak Sivasspor forması giyen kaleci Tolgahan Acar ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.