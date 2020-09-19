19 Eylül 2020 Cumartesi 15:27 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 16:10

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Denizlispor - Trabzonspor maçını Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Deniz Caner Özaral yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Şeker. Mücadelenin VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu otururken, AVAR'da ise Erdinç Sezertam var.

Trabzonspor'un yeni transferleri Lewis Baker ve Benik Afobe ilk 11'de yer alıyor. Takımların kadroları şöyle:

DENİZLİSPOR: Costel Pantilimon, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Zakarya Bergdich, Radoslaw Murawski, Marvin Bakalorz, İsmail Aissati, Recep Niyaz, Angelo Sagal, Hugo Rodallega

Yedekler: Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Muris Mesanovic, Asım Aksungur, Sakıb Aytaç, Hadi Sacko, Özgür Çek, Özer Özdemir, Alihan Kalkan, Fabiano Leismann

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Edgar Ie, Gaston Campi, Serkan Asan, Abdülkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Abdurrahim Dursun, Anthony Nwakaeme, Benik Afobe

Yedekler: Erce Kardeşler, Safa Kınalı, Guilherme, Faruk Can Genç, Ahmet Canbaz, Atakan Gündüz, Stiven Plaza, Salih Kavrazlı, Anıl Başaran, Kerem Baykuş

Denizlispor - Trabzonspor maçını Star.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

