Denizlispor'a 5 milyon TL'lik sponsorluk desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketlerinden olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Denizlispor ile 5 milyon liralık sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Sponsorluk sözleşmesi imza töreni Haluk Ulusoy Spor Tesislerinde yapıldı. Törene Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan ve Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz katıldı. Denizlispor'un kentin en büyük markası olduğunu belirten Uz, "Bize her zaman maddi ve manevi destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyorum. Bu sponsorluğun anlamı bizim için çok önemli" dedi. Söz konusu desteğin Denizlispor'un önünü açacağını kaydeden Uz, "Bunlar bizi mutlu ediyor. Bu sene Denizlispor olarak farklı bir bakış açısıyla sezona başladık. İnşallah hepimiz için hayırlı uğurlu olur" diye konuştu.

"BAŞKAN ZOLAN, BU KENTİN TAKIMININ HER ZAMAN YANINDA OLMUŞTUR"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gonca ise "Bizim felsefemiz Denizlispor eşittir Denizli kentidir. Sayın Başkanımız Osman Zolan bu doğrultuda Denizlispor'a her zaman destek vermiş ve bu kentin takımının her zaman yanında olmuştur" dedi. Ulaşım AŞ Genel Müdürü Gökoğlan, Denizlispor'un kentin ortak paydası olduğunu belirterek, "Sponsorluğun çok büyük önemi var. Kentimizin ortak paydası Denizlispor ile sponsorluk anlaşması yaparak faydalı olmak istedik" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Denizlispor ile 5 milyon liralık sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Kulüp Başkanı Uz daha sonra Gonca ve Gökoğlan'a üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu Denizlispor forması hediye etti.