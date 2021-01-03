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Spor

Denizlispor'da 1 puan sevinci

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor'la 90+2'nci dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalırken deplasmanda son anlarda gelen 1 puanın sevincini yaşıyor.

DHA03 Ocak 2021 Pazar 12:36 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 12:36
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Sivas'ta Rodallega'nın golüyle üstünlüğü yakalayıp ardından gelen 2 şok golle sarsılan Denizli, uzatmalarda Mesanovic'le beraberliği kurtardı. Aylardır düşme hattından kurtulmaya çalışan yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Yalçın Koşkuvak yönetiminde çıktığı 4 maçta 7 puan toplayıp umutlarını artırdı.

Yalçın Koşukavak, Sivasspor maçı sonrası zor bir deplasmandan 1 puanla döndüklerini belirterek, "Son dakikalarda da olsa 1 gol bulup 1 puanla maçı tamamladık. Çarşamba günü oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanmamız gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Sakat oyuncumuz çok fazla. İnşallah sonu iyi olur diye umut ediyorum. Sivas gibi zor bir deplasmandan 1 puan aldığımız için oyuncularımızı kutluyorum" dedi. Özgür, Sakıp, Subotic, Varela ve Cenk'in sakatlıklarının sürdüğü, Oğuz'un kadro dışı kalıp, Aissati'nin sözleşmesini feshettiği Denizli'de Murawski de cezalı duruma düştü. Mustafa Yumlu, Mesanovic, Bergdich ve Rodallega kart sınırında bulunuyor.

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