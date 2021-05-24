İSTANBUL 27°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2021 Pazartesi / 12 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Denizlispor'da 15 futbolcu gitti, 10 futbolcu kaldı
Spor

Denizlispor'da 15 futbolcu gitti, 10 futbolcu kaldı

Süper Lig'de geride kalan sezonda küme düşen Yukatel Denizlispor'da toplam 15 futbolcuyla yollar ayrılırken, mevcut kadroda 10 oyuncu kaldı.

DHA24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:50 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:50
ABONE OL

Maddi olarak sıkıntılar yaşayan yeşil-siyahlı ekipte, Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Ahmed Yasin, Mathieu Dossevi, Ali Yavuz Kol, Hugo Rodallega, Mustafa Yumlu, Angelo Sagal, Recep Niyaz, Muris Mesanovic ve Marvin Bakalorz kulübe veda etti.

Denizlispor'da mukaveleleri devam eden Cenk Gönen, Abdülkadir Sünger, Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Görkem Can, Özgür Çek, Özer Özdemir, Fabiano Leismann ve Veton Tusha ise kadroda yer alan isimlerden oldu. Takımdaki bazı oyunculara da tekliflerin geldiği ve bu isimlerin takımdan ayrılabilecekleri öğrenildi.

Ege ekibi 4 Haziran Cuma günü olağan genel kurula gidecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.