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Spor

Denizlispor'da 8 futbolcudan iyi haber

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle maçların ertelenmesi sakat futbolculara yaradı.

DHA20 Nisan 2020 Pazartesi 12:25 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 12:25
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Çalışmalarına 27 Nisan Pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlayacak yeşil-siyahlılarda 8 futbolcu iyileşti. Kaleci Tolgahan, Recep, Barrow, Bergdich, Mbamba, Ben Youssef, Sacko ve Sackey'in takıma sağlıklı bir şekilde döneceği açıklandı.

Futbolcularının tamamının iyileşmesiyle tam kadro çalışmalara başlayacak yeşil-siyahlılarda pandemi gerekçesiyle izinsiz ülkesine giden Gambiyalı oyuncu Barrow'a ise ağır para cezası verileceği kaydedildi. Henüz ülkesinden dönmeyen oyuncunun Denizli'ye nasıl geleceği merak konusu oldu. Başkan Ali Çetin, Barrow'un dönse dahi kadroya giremeyeceğini açıklamıştı.

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