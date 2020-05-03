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Spor

Denizlispor'da Aissati ve Recep Niyaz'a talip çıktı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncuları İsmail Aissati ve Recep Niyaz'a transfer tekliflerinin geldiği belirtildi.

DHA03 Mayıs 2020 Pazar 13:14 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 13:14
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Yeşil-siyahlı ekibin deneyimli futbolcusu İsmail Aissati'ye Hollanda ekiplerinin ilgisi sürerken, Recep Niyaz'a da Süper Lig takımlarından transfer tekliflerinin olduğu ifade edildi. 

Bu sezon 25 maça çıkıp 5 asist yapan 31 yaşındaki Aissati'ye Twente'nin ardından AZ Alkmaar'ın da talip olduğu kaydedildi. Futbola Hollanda'da başlayan Faslı oyuncunun sezon sonunda Türkiye'den ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği vurgulandı. Ailesinin Hollanda'da yaşadığını belirten Aissati'ye bonservis bedeli belirlenecek. 

Denizlispor'da 15 maça çıkan Recep için ise Demir Grup Sivasspor ve Alanyaspor'un devrede olduğu iddia edildi. Ancak kurmayların Recep'i bırakmaya niyetli olmadığı dile getirildi. 

Aissati ve Recep'in Ege ekibiyle 1'er yıl daha sözleşmeleri bulunuyor.

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