Denizlispor'da başkan adayı çıkmadı, seçim ertelendi

DHA 05 Haziran 2021 Cumartesi 13:30 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 13:30

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Genel kurulun yapılacağı salon boş kalırken, alanda kulüp personelleri ve güvenlik güçleri dışında kimse yer almadı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 16 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de yapılacağı açıklandı.

Öte yandan Denizlispor'un seçimli genel kurulunda aday da çıkmadı. Daha önce adaylığını açıklayan eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz adaylıktan çekildi. Adaylık için adı geçen eski başkanlardan Süleyman Urkay, mali tabloyu şeffaf bir şekilde görmek kaydıyla 16 Haziran'da aday olabileceğini belirtti.