İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Aralık 2020 Perşembe / 17 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8228
  • EURO
    9,4308
  • ALTIN
    459.326
  • BIST100
    1328.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Denizlispor'da Dossevi, Fenerbahçe maçında da yok
Spor

Denizlispor'da Dossevi, Fenerbahçe maçında da yok

Denizlispor'un Togolu sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi'nin sakatlığı nedeniyle 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

DHA03 Aralık 2020 Perşembe 12:02 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 12:02
ABONE OL

Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maça yeni teknik patronu Kenan Atik yönetiminde çıkış yakalama fırsatı olarak bakan düşme hattındaki Yukatel Denizlispor'da Togolu sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi, sakatlığı nedeniyle 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

Özgür Çek ve Sakıb Aytaç'ın da sakatlıklarının sürdüğü yeşil siyahlılarda Togo Milli Takımı'ndan sakat dönen Mathieu Dossevi halen takımla çalışmalara katılamadı. Denizlispor'un transfer döneminin son gününde Fransa Ligue 2 ekiplerinden Toulouse'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı 32 yaşındaki futbolcunun yakasını şanssızlıklar bir türlü bırakmadı.

Dossevi, yeşil siyahlı ekibe katılmasının ardından çıktığı ilk maç olan Gençlerbirliği karşılaşmasında 1 dakika süre aldı. Bu mücadelenin ardından koronavirüse yakalanan sağ kanat oyuncusu Beşiktaş maçını kaçırdı. Yeni Malatyaspor maçında 16 dakika sahada kalabilen Dossevi, lige verilen arada Togo Milli Takımı'nda dizinden sakatlandı. Takıma sakat dönen deneyimli oyuncu, Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir maçlarında forma giyemedi. Bu sezon Denizlispor formasıyla 2 maça çıkan ve 17 dakika süre alabilen Dossevi gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.