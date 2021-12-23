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Spor

Denizlispor'da Erzurumspor maçı öncesi 7 sakat bulunuyor

Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam etti. Takımda Oğuz Yılmaz, Mayi, Aissati, Ömer Şişmanoğlu, Adam Stackhowiak, Muğdat Çelik ve Okan Derici'nin sakatlıkları bulunuyor.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 12:46 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 12:46
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 25 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya geldi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular koşunun ardından ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Takımda Oğuz Yılmaz, Mayi, Aissati, Ömer Şişmanoğlu, Adam Stackhowiak, Muğdat Çelik ve Okan Derici'nin sakatlıkları bulunuyor.

Altaş Denizlispor deplasmanda yapacağı maç için öğleden sonra kentten ayrılacak.

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