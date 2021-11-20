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Spor

Denizlispor'da Fatih Tekke ilk maçına çıkıyor

Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getiren Fatih Tekke, yeşil siyahlı takımın başındaki ilk maçında Ankara Keçiörengücü sınavına çıkacak.

DHA20 Kasım 2021 Cumartesi 11:49 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 11:49
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Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Tuzlaspor'a 3-0 yenilen Altaş Denizlispor yarın evinde Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Stadı'nda Mustafa Kürşad Filiz'in düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda Tuzlaspor maçının ardından göreve getirilen teknik direktör Fatih Tekke ilk maçına çıkacak. Denizlispor'da sarı kart cezalısı Oğuz Yılmaz da mücadelede forma giyemeyecek. Keçiörengücü'nü yenerek yeni bir sayfa açacaklarını belirten Fatih Tekke, "Milli arayı çok iyi değerlendirdik. İnanıyorum ki sahadan galibiyetle ayrılıp güzel bir başlangıç yapacağız" dedi.

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