Denizlispor'da forma gençlere kaldı

DHA 06 Mayıs 2021 Perşembe 13:57 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 13:57

Cumartesi günü Hatayspor'a konuk olacak yeşil-siyahlılarda teknik direktör Ali Tandoğan'ın kalede 20 yaşındaki file bekçisi Abdülkadir'e, savunmanın göbeğinde 21 yaşındaki Görkem Can ve Muhammed Özkal'a, hücum hattında da 18 yaşındaki Veton Tusha ile 20 yaşındaki Ali Yavuz Kol'a şans vereceği öğrenildi. Seneye TFF 1' Lig'de mücadele edecek Denizlispor, kalan maçlarda genç oyunculara şans vererek performanslarını görme fırsatı yakalayacak. Bu sayede gelecek sezona yatırım yapacak yeşil-siyahlılar, futbolcuların formuna göre transfer politikasını belirleyecek.

SAGAL BOŞA ÇIKTI

Bu sezon maddi sıkıntıları bir türlü aşamayan Denizlispor'un Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal da alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı. Sagal, kulübe TFF aracılığıyla ihtarname gönderdi. Belirlenen süre içerisinde ödeme yapılmaması nedeniyle oyuncunun boşa çıktığı ifade edildi. Bu sezon Denizlispor ile çıktığı 35 maçta 1 gol atıp 5 asist yapan Şilili futbolcunun Süper Lig'den birçok takımın radarında olduğu öğrenildi. Sözleşmesi bitecek Rodallega'nın adı da Eyüpspor'la anılıyor.