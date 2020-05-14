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Spor

Denizlispor'da futbolculara dayanıklılık testi

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizlispor'da futbolculara dayanıklılık testi yapıldı.

DHA14 Mayıs 2020 Perşembe 13:56 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 13:56
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Lige iyi bir giriş yapmak isteyen yeşil-siyahlı ekip, sıkı bir çalışma programı dahilinde 12-14 Haziran hafta sonu oynanması planlanan Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ege temsilcisinde takımın son durumunu görmek isteyen teknik direktör Bülent Uygun oyuncularına dayanıklılık testi yaptırdı.

Deneyimli teknik adamın oyuncularına antrenmanda yüzde yüz performanslarını yansıtmalarını istediği belirtildi. Fizik güç ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan Denizlispor'da yavaş yavaş taktik çalışmalara da ağırlık verileceği kaydedildi. Takımın her geçen gün fiziksel olarak toparlandığını kaydeden Uygun, "Şu ana kadar her şey planladığımız gibi gidiyor. Eski gücümüze kavuşuyoruz" dedi. Denizlispor ara verilmeden önce ligde son maçına 14 Mart'ta evinde Gençlerbirliği karşısında çıkıp sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

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