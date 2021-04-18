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Spor

Denizlispor'da Hakan Kutlu istifa etti

Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, yeşil siyahlı yönetime istifasını sunarak görevinden ayrıldı.

DHA18 Nisan 2021 Pazar 15:53 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 15:53
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Süper Lig'de son olarak evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup olan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu istifa etti.

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile toplantı yapan deneyimli teknik adam, yöneticilere istifasını sundu. Yönetimin ise Kutlu'nun istifasını kabul ettiği bildirildi.

Denizlispor'un bu sezon 3'üncü çalıştırıcısı olan Hakan Kutlu, yeşil-siyahlı ekiple 13 maça çıktı. Bu maçlarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kutlu, 7 mağlubiyet yaşadı.

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