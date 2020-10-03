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Spor

Denizlispor'da iki imza birden

Denizlispor, 19 yaşındaki 2 stoper oyuncu Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş'ı profesyonel yaptı.

AA03 Ekim 2020 Cumartesi 13:13 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 13:13
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 19 yaşındaki stoperler Emirhan Kaşcıoğlu ile Burak Gümüştaş'ı profesyonel yaptı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkan yardımcısı Tolga Erdey, altyapılardaki futbolculara çok önem verdiklerini ve geleceğe yönelik planlarının en başında gençlerin geldiğini söyledi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendi çocuklarını kazanmaya devam edeceklerini belirten Erdey, "Hem çocuklarımızın hem de kulübümüzün önünü açmayı ve öz kaynaklarımızla büyümeyi sürdüreceğiz. Genç oyuncularımızla 3 yıllık sözleşme imzaladık. Onları tebrik ediyor, başarılar diliyorum." diye konuştu.

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