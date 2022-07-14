İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2022 Perşembe / 15 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,498
  • EURO
    17,5877
  • ALTIN
    965.389
  • BIST100
    2411.86
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Denizlispor'da İsmail Aissati indirimi teklifini reddetti
Spor

Denizlispor'da İsmail Aissati indirimi teklifini reddetti

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Denizlispor'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu İsmail Aissati yönetimin indirim teklifine yanaşmadı.

DHA14 Temmuz 2022 Perşembe 12:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Bir süre önce ülkesi Hollanda'da Nec Nijmegen takımıyla antrenmanlara çıkan Aissati, Denizli'ye dönüp yönetimle masaya oturdu. Transfer yasağı bulunan yeşil-siyahlılarda kurmaylar takımda kalmasını istedikleri Hollandalı 33 yaşındaki futbolcudan indirim de talep etti. Aissati'nin Denizlispor'la anlaşmadığı ancak kentte bireysel olarak antrenmanlarına devam ettiği vurgulandı. Yeşil-siyahlılarla sözleşmesini fesheden Polonyalı kaleci Adam Stockhowiak'ın da Denizli'den ayrılmadığı ve idmanlarını tek başına sürdürdüğü dile getirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.