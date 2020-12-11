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Spor

Denizlispor'da Kenan Atik: Rakibi tebrik etmiyorum

Yukatel Denizlispor teknik sorumlusu Kenan Atik, Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla kaybedilen maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa'nın ikinci golü öncesinde sakat oyuncu olduğunu ve rakibin topu dışarı atmasını beklerken kaleye gidip gol attıklarını belirten Atik maç sonu tepki gösterdi.

11 Aralık 2020 Cuma 21:49 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 21:56
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Yukatel Denizlispor teknik sorumlusu Kenan Atik, 3-2 kaybedilen Kasımpaşa maçının ardından yayıncı kuruluş beINSport'a konuştu. Kasımpaşa'nın ikinci golü öncesinde sakat oyuncu olduğunu ve rakibin topu dışarı atmasını beklerken kaleye gidip gol attıklarını söyleyen Kenan Atik, "rakip oyuncuları tebrik etmiyorum" ifadesini kullandı.

"RAKİPTEN BUNU BEKLEMEZDİM"

Kenan Atik, "Rakibimizin attığı ikinci golde sakat varken oyuncularımız 'topu dışarı atın' dedi. Ama rakip bunu dikkate almadı. Açıkçası böyle gol yemek insanın canını acıtıyor. Rakipten bunu beklemezdim. Hakemin en azından oyunu durdurması gerekiyordu"

"Kendi takımında sakat varken topu dışarı atmayan bir rakip vardı. Biz düşme potasındayız ve rakibi düşündük oyunun durmasını istedik. Ben kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakip oyuncularını tebrik etmiyorum" şeklinde konuştu.

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