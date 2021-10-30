Denizlispor'da Kocaelispor maçı öncesi taraftara mesaj

AA 30 Ekim 2021 Cumartesi 15:20 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 15:20

Uz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Taraftarları bu maçta tribünlerde görmek istediklerini, her geçen hafta daha iyiye gittiklerini belirten Uz, şunları söyledi:



"Şimdi önümüzde çok zorlu ve kritik bir Kocaelispor maçı var. Bu maçı kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Kocaelispor maçında taraftarlarımızın desteği çok önemli. Göreve geldiğimiz günden beri bize her türlü desteği veren taraftarlarımızın bu maçta tribünleri doldurmasını ve maç boyunca takıma destek vermesini istiyoruz. Taraftar desteği ne kadar fazla olursa, takımımızın mücadelesi ve kazanma hırsı da o kadar artıyor. Seyircilerimizi yanımızda görmek ve onlara galibiyet hediye etmek istiyoruz."

Ligin 9. Haftasındaki Balıkesirspor galibiyetiyle önemli bir ivme yakaladıklarını belirten Uz, bu çıkışı sürdürmek istediklerini kaydetti.

Oyuncuların gösterdikleri gayretten memnun olduklarını bildiren Uz, "Sahada mücadele ettiklerini görmek bizleri mutlu ediyor. Bizler de futbolcularımıza söz verdiğimiz primleri hesaplarına yatırdık. Yönetim kurulu olarak elimizden geleni yapıyor, ödemelerimizi düzenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz." dedi.