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Spor

Denizlispor'da Ogenyi Onazi'nin sözleşmesi feshedildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 17:43 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 17:43
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Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun durumunun teknik heyet ve yönetim kurulunca değerlendirildiği belirtildi.

Oyuncunun tüm alacaklarını sildiği ve karşılıklı fesih evrakını imzalayarak serbest kaldığı belirtilen açıklamada, "Onazi'ye bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son olarak Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'ta forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon başında 1+1 yıllık anlaşma imzalanmıştı.

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