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Spor

Denizlispor'da Oğuz Yılmaz'da kırık tespit edildi

Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Denizlispor'un stoperi Oğuz Yılmaz, el kemiğinde tespit edilen kırık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

IHA08 Aralık 2020 Salı 13:05 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 13:05
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Denizlispor, 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 19.00 deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Kenan Atik ve yardımcı antrenörler yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Fenerbahçe maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışmaları gerçekleştirirken, diğer oyuncular kondisyon antrenmanı ile günü tamamladı. 

Ağrıları sona eren Tiago Lopes takımla birlikte çalışmalara başlarken, tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam etti. 

Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Oğuz Yılmaz, el kemiğinde tespit edilen kırık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Aynı karşılaşmada beline aldığı darbe sonucu ağrıları bulunan Hugo Rodallega ise tedbir amaçlı antrenmana katılmadı.

Yeşil-siyahlı ekip bugün gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

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