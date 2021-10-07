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Spor

Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu fırtınası

TFF 1'inci Lig'de milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Denizlispor'da forvet Ömer Şişmanoğlu, performansıyla göz doldurdu.

DHA7 Ekim 2021 Perşembe 13:27 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 13:27
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Deneyimli santrfor geride kalan 8 haftada 5 karşılaşmada forma giyip 4 gol atma başarısı gösterdi. Yeşil-siyahlı ekibin sezon başladıktan sonra kadroya kattığı Ömer Şişmanoğlu, sergilediği oyunla dikkat çekti. Kariyerinde Beşiktaş, Konyaspor, Kayserispor, Antalyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor, BŞB Erzurumspor gibi Süper Lig kulüplerinde boy gösteren 32 yaşındaki golcü, bu sezon 1. Lig'e fırtına gibi başladı.

Ege ekibiyle birlikte 5 maçta görev yapan başarılı futbolcu, 4 gol atarak yıldızlaştı. Toplam 394 dakika sahada kalan Ömer Şişmanoğlu, 99 dakikada 1 gol istatistiği yakaladı. Ligde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunup, 15'inci sırada yer alan Denizlispor'da atılan 7 golün 4'ünü kaydeden Ömer Şişmanoğlu, bu süreçte takımının gol yükünü çekti. Golleriyle taraftarların sevgisini kazanan tecrübeli yıldız, yönetim ve teknik heyeti de memnun etti.

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