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Spor

Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu ve Özer Özdemir belirsizliği

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Balıkesirspor'u konuk edecek Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Özer Özdemir'in durumları maç saatinde netleşecek.

DHA15 Ekim 2021 Cuma 13:46 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 13:46
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TFF 1. Lig'de düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan 7 puanlı Altaş Denizlispor, yarın 9'uncu hafta mücadelesinde 6 puanı bulunan Balıkesirspor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, B-D üst tribün 40, A-E üst tribün 30, A-E alt tribün 20, maraton 15, kale arkası ise 10 TL olarak belirlendi.

Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Özer Özdemir'in durumları maç saatinde netleşecek. Denizlispor, deplasmanda çıktığı 3 maçı da kaybeden Balıkesirspor'u yenerek 3 haftalık galibiyet özlemeni sonlandırmayı hedefliyor.

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